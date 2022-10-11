Эпидемия травм в Ливерпуле: Клопп не может рассчитывать на троих лидеров

У мерсисайдского клуба существенные кадровые проблемы перед решающими матчами в Лиге чемпионов. Из здоровых основных защитников у тренера остался только Вирджил ван Дейк.

Защита Ливерпуля в лазарете

Начало сезона 2022-2023 оказалось крайне неудачным для Ливерпуля. Команда Юргена Клоппа одержала всего две победы в 8 матчах АПЛ и застряла в середине турнирной таблицы.

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К тому же мерсисайдцы страдают из-за эпидемии травм. Восстанавливаются от повреждений Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Артур.

На этих игроков Юрген Клопп пока не может рассчитывать. А после проигранного матча Арсенала в воскресенье (2:3) травмы получили еще двое защитников Ливерпуля.

Трент Александер-Арнольд повредил голеностопный сустав, из-за чего будет вне игры до конца октября. Также Жоэль Матип вылетел из-за травмы икроножной мышцы.

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Камерунец должен вернуться в начале ноября. Довершил неудачную картину Луис Диас, который в игре с Арсеналом травмировал колено. Ожидается, что колумбиец снова выйдет на поле уже в конце декабря.

Провальный старт Ливерпуля

После 9 туров в чемпионате Англии Ливерпуль имеет в своем активе 10 очков, что позволяет ему занимать лишь десятое место. Отставание от лидера Арсенала составляет 14 баллов, хотя у мерсисайдцев еще есть матч в запасе.

В Лиге чемпионов Ливерпуль также начал неудачно, разгромно уступив на выезде Наполи. Правда, победы над Аяксом и Рейнджерсом позволили "красным" закрепиться на втором месте.