Скандал в АПЛ: судья лишил Ливерпуль пенальти в чемпионском матче с Манчестер Сити - видео

Майкл Оливер решил не назначать пенальти в пользу Ливерпуля в компенсированное время за фол со стороны Жереми Доку. Это позволило Манчестер Сити взять одно очко.

В центральном матче 28 тура АПЛ встретились главные претенденты на чемпионство Ливерпуль и Манчестер Сити. Игра выдалась напряженной и завершилась вничью 1:1, пишет 24 канал.

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Странное решение Майкла Оливера

Если в первом тайме манкунианцы были острее, то после перерыва инициатива была уже на стороне хозяев. А в компенсированное время Ливерпуль мог рассчитывать на пенальти, однако судья принял скандальное решение.

Вингер МанСити Жереми Доку в собственной площадке высоко поднял ногу и влетел ею в полузащитника Ливерпуля Алексиса Макаллистера. При этом бельгиец в мяч не играл, а ударом скосил соперника.

Видео эпизода с возможным фолом Жереми Доку:

Однако Майкл Оливер решил не ставить пенальти в этом эпизоде. Даже после обращения к арбитрам VAR рефери не изменил своего мнения. Таким образом, Ливерпуль был лишен возможности вырвать победу, встреча завершилась вничью.

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Чемпионская гонка

Это решение может иметь последствия в борьбе за чемпионство, ведь обе команды вместе с Арсеналом ведут жесткую борьбу за золото. За десять туров до финиша лондонцы и мерсисайдцы имеют поровну очков.

Первое место занимает Арсенал благодаря лучшей разнице голов, чем у Ливерпуля. Зато Манчестер Сити отстает от дуэта лидеров на одно очко.

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити