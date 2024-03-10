Ливерпуль против Манчестер Сити: где смотреть супербитву за чемпионство

Чемпионская гонка в чемпионате Англии выходит на финальную прямую. В центральном матче 28-го тура АПЛ определится фаворит на "золото".

В воскресенье, 10 марта, в АПЛ состоится центральный матч 28-го тура. На стадионе "Энфилд" Ливерпуль сыграет против действующего чемпиона Манчестер Сити, пишет 24 Канал.

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Кто покажет матч Ливерпуль – Манчестер Сити

В прямом эфире битву претендентов на чемпионство Англии будет транслировать телеканал Setanta Sports Ukraine. За всеми перипетиями поединка можно будет наблюдать на платформе MEGOGO.

Ливерпуль и Манчестер Сити являются главными претендентами на чемпионство в Англии и в личном матче могут определить фаворита на финише.

Турнирное положение команд

Перед поединком на "Энфилде" лидерство захватил лондонский Арсенал (64 балла), не без проблем обыгравший Брентфорд (2:1). Ливерпуль отдаляет от первого места всего один балл. А вот Манчестер Сити дышит в спину лидерам, имея в активе 62 очка. Победа одной из команд позволит опередить "канониров" и единолично возглавить чемпионскую гонку.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Кванса, ван Дейк, Гомес – Собослай, Эндо, Мак Аллистер – Эллиот, Нуньес, Диас.

Склад Ливерпуля / twitter.com/LFC

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке – Родри – Фоден, где Брюйне, Силва, Альварес – Холанд.

Манчестер Сити / twitter.com/ManCity

Поединок 28-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити начнется в 17:45 по киевскому времени.