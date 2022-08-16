Звездный новичок Ливерпуля не сдержал эмоции на поле и подвел команду: видео драки

Дарвин Нуньес оставил свою команду в меньшинстве, отреагировав на провокацию со стороны оппонента. Это привело к потере очков в игре с Кристал Пэлас

Ливерпуль – Кристал Пелас 1:1

Голы: Луис Диас, 61 – Заха, 32

Вчера завершился 2-й тур чемпионата Англии по футболу. Главной сенсацией тура стал разгром Манчестер Юнайтед, униженный в гостях Брентфордом.

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Впрочем, в последней игре тура был также зафиксирован неожиданный результат. Ливерпуль принимал дома Кристал Пелас и не смог переиграть гостей из Лондона, пишет 24 канал. Клопп не мог рассчитывать на ряд игроков, получивших травмы – Жота, Алькантара, Матип, Конате и Фирмино.

В середине первого тайма подопечные Патрика Виейра открыли счет. Заа отлично выбежал в контратаку, воспользовался позиционной ошибкой Филлипса во избежание офсайда и пробил Алиссона. А после перерыва дела Клоппа стали выглядеть совсем скверно.

Новичок подвел команду

На 55 минуте неожиданно взорвался новичок команды Дарвин Нуньес. Уругваец был пойман на провокации, ударив головой оппонента. Арбитр показал форварду прямую красную карточку.

Однако сравнять счет мерсисайдцы все же смогли. Луису Диасу удался шикарный слалом и выстрел из-за пределов штрафной точно в дальний угол ворот соперника. Но до победы Ливерпуль не дотянул.

Дарвин Нуньес перешел в Ливерпуль этим летом из Бенфики за 75 миллионов евро. В первых двух матчах за клуб 23-летний уругваец отличился двумя голами и одним ассистом.

После двух туров "красные" набрали всего 2 пункта и засели на 12 месте, отставая от лидеров в лице Манчестер Сити и Арсенала. Следующий матч подопечные Клоппа проведут через неделю в гостях с принципиальным соперником – Манчестер Юнайтед.