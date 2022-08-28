Историческая победа: Ливерпуль уничтожил Борнмут девятью голами – видеообзор матча

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль принимал Борнмут. Подопечные Юргена Клоппа одержали первую победу в сезоне.

Ливерпуль – Борнмут 9:0

Голы: Луис Диас 3, 85 Эллиотт 6, Александер-Арнольд 28, Фирмино 31, 63, Ван Дейк 45, Мефам 46 (автогол), Карвалью 80

Ливерпуль разгромил соперника еще в конце первого тайма. Голами отличились Луис Диас, Гарви Эллиотт, Трент Александер-Арнольд, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк, пишет 24 канал.

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Рогромный счет "мерсисайдцы" имели уже в конце первого тайма – отличились Луис Диас, Гарви Эллиотт, Трент Александер-Арнольд, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк.

Во второй половине встречи подопечные Клоппа еще четырежды расстреляли ворота соперника. Дублями отличились Диас и Фирмино, еще один гол забил Фабио Карвалью, а Крис Мефам подарил своим оппонентам автогол.

Отметим, что кроме двух председателей Фирмино также отличился тремя ассистами.

Для Ливерпуля это первая победа в новом сезоне АПЛ. Ранее "мерсисайдцы" уступили Манчестер Юнайтед (2:1), сыграли вничью с Кристал Пелас (1:1) и Фулгемом (2:2).

После четырех туров "мерсисайдцы" находятся на 8 месте в турнирной таблице АПЛ, в их активе 5 баллов, Борнмут занимает 16 строчку с 3 очками.

В следующем туре Ливерпуль встретится с Ньюкаслом, а Борнмут определит более сильного с Вулвергемптоном.

В матче с Борнмутом Ливерпуль одержал самую большую победу в АПЛ в своей истории

Видеообзор матча