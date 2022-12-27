Месси может идти в президенты Аргентины: почти половина респондентов готова проголосовать за Лео

Безумие от победы на ЧМ-2022 не покидает Аргентину. Капитана "альбиселесте" уже даже готовы поддержать на выборах президента.

Неделю назад, 18 декабря, завершился чемпионат мира 2022 года, где триумфатором стала сборная Аргентины. Команда Скалони победила в сумасшедшем финале французов в серии пенальти.

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Этот Кубок мира стал первым в карьере титулованного Лионеля Месси. Неудивительно, что нападающий ПСЖ сразу стал футбольной иконой у себя на Родине.

В честь Лео уже назвали одну из улиц в деревне Урибуру. Более того, аргентинцы даже готовы проголосовать за Месси на выборах президента Аргентины.

Соцопрос от Giacobbe y Asociados привлекся более 2500 тысяч желающих с вопросом, отдали бы они за Лионеля свой голос. 43,7% респондентов ответили "да", в то время как не поддержали кандидатуру Месси 37,8%.

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Еще 17,5% опрашиваемых ответили, что, возможно, проголосовали бы за него. Также один процент респондентов отказался от ответа. Напомним, что это был третий Кубок мира для Альбиселеста.

В 1978 году Аргентина выиграла домашний Мундиаль с забивным Марио Кемпесом. А уже через восемь лет в 1986-м "серебряная сборная" во второй раз стала чемпионом мира вместе с непревзойденным Диего Марадоной.