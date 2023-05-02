Без разрешения: Месси проигнорировал тренировку ПСЖ, уехав на отдых

Скандальная атмосфера вокруг Лионеля Месси в ПСЖ продолжает приобретать новые обороты. Аргентинец позволил себе не явиться на тренировку парижского клуба.

33-й тур Лиги 1 принес сенсационное домашнее поражение ПСЖ от Лорьяна 1:3. Единственный гол престижа в составе парижан забил Килиан Мбаппе. Отметим, что с 20 минуты парижский клуб играл в меньшинстве после удаления Ашрафа Хакими.

Читайте также Журналист заявил, что Миколенко может покинуть Эвертон, если "ириски" вылетят из АПЛ

Пошел наперекор решению руководства ПСЖ

Руководство ПСЖ резко отреагировало на такое фиаско. Боссы парижан отменили все дополнительные выходные и поставили тренировки для команды на следующий день после игры, которая прошла 30 апреля.

На тренировку 1 мая появились все, кроме аргентинского нападающего Лионеля Месси. Звездный футболист проигнорировал изменения от руководства клуба и отправился вместе с семьей на отдых в Саудовскую Аравию в рамках своего контракта с туристическим агентством.

Отметим, что эта поездка должна была состояться для Лео еще раньше, но была отложена из-за неудачных выступлений команды в Лиге чемпионов, откуда парижане вылетели в стадии 1/8 финала от мюнхенской Баварии.

Интересно, что на эту поездку Месси не получил ни разрешения ни от руководства клуба, ни от тренерского штаба во главе с Кристофом Галтье.

Звездный нападающий заверил, что поездку больше откладывать нельзя из-за климатических условий в Саудовской Аравии.

Такой категоричный поступок Месси не понравился его одноклубникам, тренерам и боссам ПСЖ. Выходит, что Лео снова ставит собственные интересы выше, чем интересы команды.

ПСЖ не комментирует ситуацию с Лео. Пока неизвестно, применят ли к Месси какие-либо наказания.

К слову. Это уже далеко не первый случай с Месси. На одной из тренировок Лео позволил себе заблаговременно покинуть тренировочный процесс только потому, что ему не понравилось упражнение от тренерского штаба.

На фоне скандалов СМИ активно сватают Месси в Барселону, где он провел отличные 16 лет. Однако руководство ПСЖ все силами попытается сохранить Лео в своей команде. Ведь его присутствие влияет не только на игру, но и на имидж клуба.

Болельщики каталонского клуба с нетерпением ждут возвращения Лео. Вместо этого фанаты ПСЖ освистают аргентинца из-за его скандального поведения.

ПСЖ, несмотря на поражение от Лорьяна, единолично лидирует в Лиге 1, имея преимущество над вторым Марселем в 5 баллов. В следующем матче парижане 7 апреля сыграют на выезде против Труа.

Как Лионель Месси выступает за ПСЖ