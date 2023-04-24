Марсель Малиновского благодаря курьезному голу победил Лион в матче Лиги 1: видеообзор

В центральном матче 32-го тура Лиги 1 Марсель Руслана Малиновского играл на выезде против Лиона. Украинский хавбек начал игру со стартовых минут матча.

Лион – Марсель – 1:2

Голы: Ляказетт, 68 – Ундер, 44, Гюсто, 90+1 (аг)

В двух предыдущих матчах Марселя Руслан Малиновский появлялся на поле в конце игрового времени. Однако в поединке против Лиона Игор Тудор доверил украинцу место в стартовом составе, пишет 24 Канал.

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Драматическая победа Марселя

Гости меньше владели мячом, однако острее действовали в атаке, используя свободные зоны. На 26-й минуте Малиновский мог прервать свою безголевую серию, но пробил мимо боковой стойки. Впрочем, именно марсельцы открыли счет во встрече.

Денгиз Ундер удачно сыграл на добивании, отправив мяч по центру ворот. Хозяева ответили в середине второго тайма. Форвард Лиона Александр Ляказетт воспользовался ювелирным пасом партнера по команде и восстановил паритет в поединке.

На 83-й минуте встречи Малиновский уступил место на поле герою предыдущего матча с Труа (3:1) португальцу Витиньи. Однако не он стал героем поединка.

На 4-й компенсированной минуте в штрафной Лиона возникла возня, в результате которой защитник Лиона Мало Гюсто срезал мяч в собственные ворота. В итоге Марсель неожиданно завоевал три очка на выезде благодаря курьезному голу.

После 32-х сыгранных матчей Марсель расположился на второй строчке турнирной таблицы, опережая Ланса на один пункт.

Лион с 50 баллами идет седьмым.

Видеообзор матча Лион – Марсель