Новый турнир для женского футбола: сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Состоялась жеребьевка женской Лиги наций-2023/2024. 2 мая украинская сборная узнала своих соперников по группе.

По результатам жеребьевки украинская сборная попала в группу В3 Лиги В, где ее соперниками станут Сербия, Польша и Греция. Сложнее всего в психологическом плане будет игра против сербок, страна которых активно поддерживает российскую агрессию в сторону Украины.

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Результаты жеребьевки и принцип Лиги наций

По итогам группового раунда в Лигу А выйдут победители четырех групп. Четыре сборные, занявшие в своих группах вторые места сойдутся в стыковых матчах с соперниками, занявшими третьи позиции в своих группах Лиги А, в борьбе за повышение в классе (переход в Лигу А).



Соперники Украины в Лиге наций / Фото с facebook.com/uafwomen

Следует отметить, что в Лиге В, но в группе В4 будет выступать женская сборная Беларуси, которая является союзницей России в войне против Украины. Ее соперниками будут Чехия, Словения и Босния и Герцеговина.

Что касается Лиги А, то национальные команды, занявшие последние места в своих группах, опускаются в Лигу В. Такой же принцип будет действовать и в Лиге В. Сборные с самым низким рейтингом среди занявших третье место и четыре команды, занявшие четвертые места , переходят в Лигу C.

В Лиге С такой же спортивный принцип борьбы. Но последние команды групп уже никуда не понижаются, а продолжают выступления в этой Лиге.

Четыре победителя группы Лиги А выходят в финальную стадию, которая состоится по системе одного поединка плей-офф. Участники проведут полуфинальные матчи, финал и матч за третье место. Жеребьевка определит полуфинальные пары и хозяев во всех матчах. Победитель финала станет обладателем трофея Лиги наций УЕФА.

Кто с ним может выйти на Олимпиаду-2024 вместе с Францией?

Участники финала Лиги наций смогут побороться за олимпийские медали. Но здесь есть один аспект. Если Франция выйдет в финал Лиги наций, ее путевку на Олимпиаду в Париж получит та сборная, которая выиграет матч за третье место. Ведь француженки и так сыграют на Олимпиаде в 2024, которая будет для них домашней.

Напомним! В 11 апреля женская сборная Украины одержала минимальную победу в товарищеском матче над Эстонией 0:1. Единственный и победный гол в составе команды Луиса Кортеса забила Ольга Овдийчук.

Календарь женской Лиги Наций УЕФА-2023/2024

Групповой этап:

Первые два тура: 20 – 26 сентября 2023 года

3 – 4 тура: 25 – 31 октября 2023 года

5 – 6 тура: 29 ноября – 5 декабря 2023 года

Финальная стадия: 21 – 28 февраля 2024 года

Стыковые матчи: 21 – 28 февраля 2024 года