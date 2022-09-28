Определились участники финала четырех Лиги наций

В Лиге наций сыграли все матчи группового этапа. Следовательно, определились команды, которые сыграют в финале четырех в борьбе за главный приз.

В финале четырех сыграют четыре победителя своих групп в дивизионе A. Ими стали Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды.

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Именно в одной из этих стран и состоится финал четырех Лиг наций. Хозяина турнира выберут позже.

По всей вероятности, финал четырех примут Нидерланды. До этого в УЕФА заявили, что сразу четыре страны согласились провести у себя финальный этап – Бельгия, Нидерланды, Польша и Уэльс. При этом все они были в одной группе, поэтому именно победитель квартета и получал право принять финал четырех Лиги наций. Однако теперь это решение официально должно утвердить в УЕФА.

Полуфинальные матчи пройдут 14 и 15 июня 2023 года. Соперников в полуфиналах определят жеребьевкой.

Финал Лиги наций пройдет 18 июня. Тогда же – и матч за третье место.