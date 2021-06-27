Лидер Хорватии заболел COVID-19 за сутки до 1/8 финала Евро-2020 с Испанией

Сборная Хорватии понесла большие кадровые потери в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 с Испанией. Лидер команды Иван Перишич пропустит поединок из-за коронавируса.

Кадровые потери перед матчем

Полузащитник хорватской сборной Иван Перишич не сможет помочь команде в поединке против испанцев. Все из-за положительного теста на коронавирус.

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Все произошло за сутки до важного матча 1/8 финала чемпионата Европы. Теперь тренерскому штабу во главе со Златко Даличем придется серьезно поломать голову, чтобы решить, кем же заменить своего лидера.

К счастью, все остальные игроки чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече. Перишич уже отправился на самоизоляцию, которая продлится 10 дней.

На этом Евро-2020 Перишич сыграл во всех 3 матчах группового раунда. Хорват отметился двумя голами в ворота Чехии и Шотландии и одним ассистом.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания состоится 28 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00. Обе сборные вышли в плей-офф турнира со вторых мест в своих группах.