"Львы" покорили Левый берег: Карпаты Маркевича одержали важную победу на пути в УПЛ

В пятницу, 12 апреля, начался 4-й тур второго этапа Первой лиги Украины-2023/2024. В одном из трех поединков пятницы львовские Карпаты гостили на поле Левого берега.

Левый берег – Карпаты 0:1

Гол: Пидлепенец, 56

Это противостояние было одно из центральных в 4-м туре Группы повышения. Все потому, что оба коллектива идут в топ-3 турнирной таблицы и претендуют на повышение в классе, сообщает 24 Канал.

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В первом тайме бескомпромиссная борьба закончилась нулевой ничьей. Поэтому обоим главным тренерам нужно было найти необходимые слова, чтобы мотивировать команды к голам. Лучше удалось достучаться до футболистов у Мирона Маркевича.

На 56-й минуте классная атака Карпат закончилась красивым голом Пидлепенца. Мяч от перекладины залетел в сетку ворот Механива, который пропустил свой первый гол в трех последних матчах. "Львы" повели в счете 0:1.

До финального свистка у обоих клубов были свои опасные моменты, но ни один из них не превратился в гол.

Карпаты минимально обыграли Левый берег и возвращаются домой с тремя очками. Это очень важная победа "зелено-белых", если смотреть на турнирную таблицу.

После выездной победы подопечные Маркевича уже набрали 57 баллов. Отрыв от второго Ингульца, с которым сыграют дома в следующем туре, составляет уже 11 очков. Однако клуб из Петрово еще не провел свой поединок текущего тура.

Несмотря на поражение Левый берег остается на 3-м месте таблицы – 45 пунктов. Отрыв от четвертого Эпицентра, который еще не сыграл свой матч, составляет 9 очков.

Видео всего матча Левый берег – Карпаты