Неприятная тенденция поражений продолжается: Динамо потерпело третье фиаско на сборах в Турции

Киевское Динамо провело свой четвертый контрольный матч на сборах в Турции. Подопечные Александра Шовковского продолжают неприятно удивлять результатом.

Левски – Динамо 1:0

Гол: Галчев, 22

Киевский клуб продемонстрировал слабую игру в поединке против титулованного соперника из Болгарии. Отметим, что в двух таймах Александр Шовковский выпустил совершенно разные одиннадцатки, но это не помогло киевлянам победить, пишет 24 Канал.

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На 22-й минуте Патрик-Габриэль Галчев вывел Левски вперед 1:0 и в итоге забил единственный гол в этом товарищеском матче в Турции. До финального свистка "бело-синие" так и не смогли хотя бы сравнять цифры на табло.

Динамо потерпело третье поражение на зарубежных сборах. До этого динамовцы уступили Баллкану 0:2 и Легии 3:1.

Единственную победу в свой актив подопечные СаШо записали 30 января в игре против Пахтакора, который возглавляет бывший динамовец Максим Шацких. В том матче киевляне наколотили сопернику из Узбекистана 5 голов. Зато пропустили лишь однажды 5:1. За Динамо в той игре отметили Ванат, который оформил дубль, Бенито, Царенко и Бражко.

Свой следующий контрольный спарринг Динамо проведет 8-го февраля. Соперником киевлян будет латвийская Лиепая.

Отметим, что в конце февраля начнется вторая часть сезона УПЛ-2023/2024. В первом официальном матче нового 2024-го года Динамо сыграет на выезде против харьковского Металлиста 1925, который недавно усилился легендой киевского клуба Денисом Гармашем.