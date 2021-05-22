Левандовский забил 41 гол и побил рекорд Мюллера, который держался 49 лет

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги по итогам сезона 2020/2021. Он забил 41 гол, побив рекорд результативности Герда Мюллера, который держался 49 лет.

Рекордный гол Левандовский забил на 90-й минуте в последнем матче сезона в ворота Аугсбурга. Этот гол стал для него 41-м в чемпионате Германии в этом сезоне. Для этого ему понадобилось 29 матчей в Бундеслиге.

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Левандовский побил рекорд Герда Мюллера, который легендарный нападающий Баварии установил по итогам сезона 1971/1972. Он тогда отличился 40 раз.

Кроме того, Левандовский установил рекорд, четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Вторым в бомбардирской гонке стал Андре Силва из Айнтрахта, у которого 28 голов. 27 голов и третье место – у форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Голанда.