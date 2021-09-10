Лестер – МанСити: где смотреть матч АПЛ

Лестер 11 сентября будет принимать Манчестер Сити в матче 4 тура английской Премьер-лиги. В Украине эту встречу можно будет посмотреть по телевидению, а также онлайн.

МанСити – Лестер: где смотреть

Поединок Манчестер Сити – Лестер начнется в 17: 00 по киевскому времени. В Украине игру покажет телеканал Setanta Sports.

Смотрите также Будет ли реванш МанСити за поражение от Лестера в Суперкубке Англии: прогноз на топ-матч АПЛ

Sports есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive. Ее стоимость составляет 109 гривен в месяц.

Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная". Стоимость подписок от 199 до 299 гривен в месяц.

Также канал доступен на сайте Setanta Sports. Подписка на один месяц составляет 3 доллара.