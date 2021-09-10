Лестер – МанСити: где смотреть матч АПЛ
Источник:24 канал
Лестер 11 сентября будет принимать Манчестер Сити в матче 4 тура английской Премьер-лиги. В Украине эту встречу можно будет посмотреть по телевидению, а также онлайн.
МанСити – Лестер: где смотреть
Поединок Манчестер Сити – Лестер начнется в 17: 00 по киевскому времени. В Украине игру покажет телеканал Setanta Sports.
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- 124 матча провели между собой Лестер и МанСити во всех турнирах, в АПЛ – 80 поединков. В 60 встречах успех праздновали футболисты Сити, а 33 матча были за "лисами". Еще 30 поединков завершались мировыми.
- Последний раз Лестер и Манчестер Сити выходили на одно футбольное поле в августе 2021 года. Это было как раз в Суперкубке Англии. В чемпионате же в апреле этого года, в той игре выездную победу праздновали гости во главе с Гвардиолой – 0:2.