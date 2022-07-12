Уехать было страшнее, чем остаться, – легкоатлет Проценко о жизни в оккупации

Украинский легкоатлет Андрей Проценко в момент полномасштабного вторжения находился в Херсонской области. Он несколько месяцев провел в оккупации.

Проценко: Вот только доезжали не все

Спортсмен рассказал, как его застала война. Он с семьей находился в Херсонской области.

Читайте также Вам никогда не понять нас, – Бех-Романчук жестко раскритиковала российскую легкоатлетку

"24 февраля, когда началось полномасштабное наступление, мы сразу поехали за старшей сестрой, но выехать обратно в Херсон побоялись. Через два часа после того, как мы проехали мост, на нем уже находились российские танки.

Возможность проехать по левому берегу еще была, но в то же время было много рисков, ведь враг уже начал рассредоточиваться и там. На самом деле, были люди, которые ехали даже через два дня после начала. Вот только доезжали не все", – рассказал легкоатлет.

Андрей отметил, что долго не решался уехать из области, поскольку слышал разные жуткие истории о циничных поступках российских захватчиков.

Наверняка уехать было страшнее, чем остаться. На тот момент в деревне было тихо. Но эта тишина была обманчивой. К тому же, мы видели много видео о городах с телами погибших и техникой, как на знакомых нам дорогах на ходу расстреливали автомобили с семьями. Наши знакомые решили вывезти на продажу редьку, так у них забрали и продукцию, и транспортное средство.

– сказал Проценко.

"Захотелось уехать оттуда как можно скорее"

Сначала в поселке, где жил легкоатлет, было тихо, но потом через него двигались колонны российской техники, что внушало чувство страха.

"Все это останавливало нас. К тому же обочины и грунтовые дороги могли быть заминированы. Впоследствии появилась возможность переехать в Херсон, но мы уже не видели в этом смысла, ведь первые две недели там было очень неспокойно, а возможности поехать дальше в Николаев все равно не было. Потому решили оставаться. Но когда через две недели уже по нашему селу и окрестностям начали ездить российские военные, захотелось уехать оттуда как можно скорее, ведь появились новые риски", – отметил Андрей.

К счастью, спортсмену удалось уехать из оккупации.

В тот момент больше всего пугала неизвестность. Мы не понимали, что делать. Пытались хоть как-то отвлечься и освежить мысли, поэтому занимались сельским хозяйством, тренировались, насколько это было возможно. Я понимал, что сам не уеду – никогда бы не оставил жену и детей, а жена боялась. И это понятно: она волновалась за детей, за то, как ехать через российские блокпосты и что нас их ждет. Понимали, что могут забрать машину и тогда мы окажемся с двумя маленькими детьми, неизвестно где,

– добавил Проценко.

Что известно о спортсмене