Легенда Шахтера вошел в тренерский штаб российского клуба

Еще один украинский специалист соблазнился кровавыми деньгами. Геннадий Зубов стал тренером русского клуба.

Двое украинских специалистов переехали в россию

Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Геннадий Зубов будет работать в россии.

Читайте также Экс-игрок сборной Украины вернулся в российский клуб

Он вошел в тренерский штаб российского клуба третьего дивизиона звезды из санкт-петербурга.

Наставник российской команды дмитрий комбаров в интервью российским СМИ рассказал, что Зубов будет отвечать за подготовку нападающих.

Также работу в клубе из санкт-петербурга получил еще один бывший тренер Шахтера Анатолий Скирчук.

Кто еще в моем штабе? Помощник – Скирчук Анатолий Юрьевич. Тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. Зубов Геннадий Александрович – тренер нападающих,

– сказал Комбаров.

Что известно о специалисте

Геннадий Зубов родился в Алчевске. За свою карьеру играл за Сталь Алчевск, Шахтер, Зарю, Мариуполь. После окончания карьеры работал в детско-юношеской академии "горняков". В 2019-2021 годах был одним из тренеров молодежного состава клуба.

На счету Зубова более 300 матчей за донецкий клуб. Цвет национальной сборной Украины защищал в 29 матчах, забил 3 гола.