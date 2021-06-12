Легенда НБА Ламар Одом нокаутировал рэпера Аарона Картера в боксерском поединке: видео

Все больше представителей других видов спорта и даже шоу-бизнеса надевают боксерские перчатки и выходят в ринг. Очередным таким боем стала встреча баскетболиста Ламара Одома и рэпера Аарона Картера.

Баскетболист побил рэпера

Их бой состоялся в Лас-Вегасе (США) в ночь на 12 июня. Бывшая звезда НБА победил своего оппонента в главном событии шоу.

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Двукратный чемпион НБА Одом одержал победу уже во втором раунде. Бой был запланирован на три раунда, но Одому удалось нокаутировать соперника.

Победа Одома стала реальностью в первую очередь благодаря его габаритам. Рост Одома составляет 208 сантиметров, а вес – 109 килограммов.

У Картера рост 185 сантиметров, а вес всего 73 килограмма. Если говорить на языке бокса, то в ринге встретились тяжеловес и представитель второго среднего веса.