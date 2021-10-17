Легенда футбола: Кварцяный заговорил о возобновлении карьеры тренера

Украинские фанаты хорошо помнят зажигательный характер Виталия Кварцяного. Все футболисты под руководством наставник всегда до последнего бились на поле. Теперь специалист думает о возвращении на тренерский мостик.

Кварцяный: преобладает желание вернуться

68-летний специалист не прочь возобновить тренерскую карьеру. Виталий Кварцяный уверен, что у него еще есть резерв для работы на тренерском мостике.

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Как признался легендарный наставник, в течение трех последних лет не хотел возвращаться. Думал, что уже потратил энергию и изрядно наработался за многолетний период тренерской деятельности: "Приложил усилий, хотя мог сделать еще больше для украинского футбола".

Однако сейчас, глядя на многие вещи, которые происходят в матчах, наблюдая за резервами в нашем футбольном хозяйстве, все чаще возникают колебания: быть или не быть? Признаюсь вам: преобладает желание вернуться. Возможно, еще можно было поработать тренером, чтобы реализовать то, что еще осталось в резерве,

– отметил Кварцяный.

"Тренер должен думать о развитии клуба"

Специалист не стал называть определенные клубы, где хотел бы поработать, а ответил: "Работать мог бы где угодно". Кварцяный – опытный тренер, который смог бы договориться руководством любого клуба: "Мне хватит опыта и дипломатии договориться с умными руководителями, которые фанатично любят футбол, ставят серьезные турнирные задачи и стремятся воспитать игроков для сборной Украины".

Тренер тоже должен думать о развитии клуба и материальном эффекте для того, чтобы зарабатывать для клуба деньги. И не только тренировать, но и думать об ответственности за потраченные средства,

– добавил специалист.

Тренерская карьера Кварцяного: главное