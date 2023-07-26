Великобританию шантажируют лишением крупных турниров из-за требования к россиянам осудить войну

Уже 4 августа начнется чемпионат мира по велоспорту. На него было допущено 18 россиян, но зарегистрировался для участия пока только один спортсмен.

Все потому, что принимающая сторона, а именно Великобритания, требует от каждого россиянина предоставить письмо, где спортсмен должен подтвердить, что он не поддерживает войну против Украины. Казалось бы, так и должно быть, их ведь допустили в "нейтральном" статусе... Но нет.

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Осуждение войны уже является проблемой для организации

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен агрессивно обратился к министерству спорта Великобритании из-за их позиции по допуску россиян к соревнованиям. Он начал рассказывать что-то о доверии и обеспокоенности и пригрозил забрать турниры у страны.

Принимая во внимание усилия Великобритании и выдающийся послужной список в организации крупных международных соревнований, я чувствую, что обязан выразить нашу обеспокоенность: подобные мероприятия могут сказаться на дальнейших оценках заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI. Я искренне считаю, что в любых отношениях главное – взаимное доверие,

– заявил Лапартьен.

. UCI позволила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой исключительно под нейтральным флагом.

По словам главы Международного союза велосипедистов, тот факт, что "правительство Великобритании не показывает признаков доверия к организации, повлияет на ее уверенность в приверженности страны проведению спортивных мероприятий в ближайшие годы".

То есть, по этой логике следует, что осуждение, а точнее даже неподдержка войны, для "нейтральных" спортсменов является проблемой и это абсолютно логичное требование угрожает Великобритании спортивными санкциями.

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Показателен и тот момент, что подписантом стал только 1 россиянин из 18, а это о многом говорит. Наверное, будь это война Путина, а не всего российского общества, то статистика была бы совсем другой. Но деньги не пахнут, поэтому Бах, Лапартьен и им подобные просто не заметят этого. Тотальный сюр.