Рома была близка к камбэку, но проиграла Лацио в матче с 5 голами

Рома 26 сентября сыграла против Лацио в 6-м туре Серии А. "Орлы" переиграли соперника в голевой перестрелке.

Лацио – Рома 3:2

Голы: Милинкович – Савич, 11, Педро, 19, Андерсон, 63 – Ибанез, 41, Верету, 69 (п)

Фанатов ждала интересная встреча между двумя равными командами. Лацио уже на 11-й минуте шокировало гостей. Милинкович – Савич откликнулся на подачу Андерсона и расстрелял владения Ромы с близкого расстояния – мяч полетел прямо под перекладину, 1:0.

Смотрите также Игрок Вереса разорвал исполнением гимна Украины перед игрой с Шахтером: видео

Уже через восемь минут хозяева удвоили преимущество. Фанаты "орлов" были просто шокированы таким мощным началом матча от любимой команды. Иммобиле подхватил мяч в центре поля, протащил его ближе к штрафной и отдал передачу на свободного Педро.

Полузащитник бильярдным ударом в одно касание направил мяч в ворота Ромы – 2:0.

Много борьбы было на поле, все к середине первого тайма команды заработали по одному предупреждению.

Великолепный момент на 27-й минуте упустили подопечные Жозе Моуринью. Дзаньоло лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового. Но мяч после удара головой попал в стойку, а на добивании никто не сумел среагировать. Мяч в руки забрал голкипер Рейна.

В конце первого тайма "волки" сократили счет во встрече. Ибанез был лучшим на втором этаже после подачи с углового от Верета – 2:1.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Тайм нереализованных моментов

Верету не ожидал, что мяч после подачи дойдет до его ног. Поэтому мяч рикошетом от футболиста вылетел за пределы поля. Хотя мог быть замечательный голевой момент у Ромы.

Иммобиле решился на удар с дальнего расстояния – рядом с воротами. В середине второй 45-минутки хозяева забили третий гол в ворота Патрисиу. Иммобиле выбежал в стремительную контратаку после роскошного паса из глубины поля. Чиро сшил в дураки защитника и отдал на свободного Андерсона, который ударом в одно касание забил свой первый гол во встрече – 3:1.

Не прошло и десяти минут, как Рома снова сократила преимущество соперника. Игрок Лацио сфолил в собственной штрафной, арбитр указал на 11 метров. Судья проверил эпизод с помощью ВАР и не изменил своего решения – пенальти в ворота Лацио. К отметке подошел Верету. Рейна угадал угол удара, но не сумел дотянуться – 3:2.

Дзаньоло мог оформить дубль. Николо с острого угла расстрелял владения Лацио – Рейна в феноменальном прыжке парировал выстрел.

Вновь активный Иммобиле угрожал воротам соперника. Нападающий мастерски обыграл защитника, но его мощный удар отразил вратарь Ромы. Через несколько минут Чиро снова мог забить.

Лацио обыграл Рому в голевой перестрелке на своем поле – 3:2. "Орлы" с 11 очками приближаются к Ромы, у которой на один балл больше. Подопечные Маурицио Сарри идут шестыми, а команда Жозе Моуринью – четвертая.

Лацио – Рома видеообзор