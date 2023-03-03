Уступили второй раз за сезон: Лацио минимально преодолевает Наполи в рамках Серии А

"Орлам" удалось неожиданно одолеть непревзойденного лидера чемпионата. Римский коллектив одержал важную победу благодаря дисциплинированно поставленной игре.

Наполи – Лацио 0:1

Голы: Весино, 67.

Лидер Серии А и четвертое место турнирной таблицы встретились в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Римскому коллективу удалось минимально одолеть своего маститого соперника со счетом 1:0. Наполи же потерпел второе поражение в сезоне. 24 канал.

Дисциплинированная победа

Команды начали поединок достаточно спокойно и взвешенно. Однако, несмотря на такое настроение матча, Лацио мог открывать счет уже в дебюте встречи, однако с самой линии собственных ворот мяч вынес капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо.

Наполи решил взять игру и мяч под контроль, Лацио же выбрал тактику играть на контратаках. Однако ни один из выбранных командами вариантов не подарил ни результата, ни острых и опасных моментов у ворот соперника.

Вторую часть поединка Наполи начал гораздо активнее, однако римский коллектив своей дисциплинированной игрой заставлял лидера Серии А играть довольно обыденно. Неаполитанцам не удавалось создать чего-то магического у ворот соперника.

Однако "орлы" в свой момент вежливо дождались. На 67-й минуте Хвича Кварацхелия перехватил передачу соперника и нечаянно отправил мяч на линии штрафной своей команды. Матиас Весино в свою очередь мощным ударом отправил "кожаного" под штангу ворот Наполи, 1:0 на табло.

На большее обеих команд не хватило. Римский коллектив уверенно довел до победного поединок в свою пользу и как минимум временно вышел на второе место. А вот лидер Серии А Наполи только второй раз за сезон уступает своему сопернику, однако сохранил ведущую позицию.

Видеообзор матча Лацио – Наполи: