Стаховский и Марченко вылетели с Уимблдона

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко вылетели с Уимблдона. Украинцы 23 июня уступили в 1/2 финала квалификации.

Грегуар Баррер – Сергей Стаховский 2:0 (7:5, 6:3)

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Поединок Стаховского и Баррера продолжался более часа. В первом сете теннисисты потеряли по одному брейк-пойнту. В последнем гейме француз заработал два сет-пойнта и выиграл партию.

Во втором сете Стаховский имел один брейк-пойнт, однако не сумел воспользоваться своим шансом. В итоге Баррер дожал украинца и выбил из Уимблдона.

Маккензи Мокдональд – Илья Марченко 2:1 (6:1, 3:6, 6:4)

В первой партии украинский теннисист смог выиграть всего один гейм. Илья сделал брейк в 5 гейме, но это не помогло украинцу избежать разгрома.

В следующем сете Марченко собрался и выиграл 5 подряд геймов. Илья едва не растерял свое преимущество, проиграв 3 гейма. И все же украинец таки подал на сет.

В решающем сете более собранным был Мокдональд. Три брейка позволили американцу выбить Марченко с Уимблдона.