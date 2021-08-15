Курьезный удар коленом в падении после ляпа вратаря: самый странный гол в истории – видео

Матч Хаддерсфилд – Фулхэм навсегда войдет в историю Чемпионшипа. Такого эпического гола еще точно не было в истории футбола.

Результативный фейл года

Первый гол во встрече еще долго будет вспоминаться в ужасных снах вратарю Хаддерсфилда Райану Шофилду. Вратарь решил помочь гостям забить быстрый гол.

Стоящее Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео

Уже на 9-й минуте нули на табло изменились на 0:1 в пользу Фулхэма. Голкипер хозяев неудачно принял передачу на грудь, но изо всех сил старался оставить мяч в игре, чтобы не перевести его на угловой.

Шофилд курьезно выбил мяч прямо на Александра Митровича. Однако сербский нападающий не был готов к такому подарку. Тот упал, но будучи на газоне мяч попал прямо в колено футболиста Фулхэма и влетел в сетку ворот хозяев.

Голкипер пытался спасти свои владения от эпического гола, но даже в падении не стал помехой взятию ворот. Вот так курьезно и эпично был открыт счет матча английского Чемпионшипа.

Видео курьезного гола в Англии