Теннисистка из России чуть не разбила себе голову ракеткой от нервов: видео бешеного поступка

Вероника Кудерметова считалась одной из фавориток соревнования в мексиканской Гвадалахаре. Впрочем, уже во втором круге девушка умудрилась проиграть почти выигранный матч.

В мексиканской Гвадалахаре продолжается престижный женский турнир категории WTA500. На турнир попали 28 спортсменок со всего мира, пишет 24 Канал.

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Нервы россиянки

Среди них была и "нейтральная" россиянка Вероника Кудерметова. 42-ый номер рейтинга WTA без проблем прошла первый круг, выбив Сакию Викери из США.

А вот во втором раунде Веронике дала бой первая ракетка Колумбии Камила Осорио. В первом и втором сетах девушки обменялись победами на тай-брэйке.

В третьем все было в руках россиянки, которая повела по геймам 5:0. Однако довести дело до конца Кудерметова не смогла и проиграла следующие семь геймов Осорио.

Конечно, такой провал сильно разозлил Веронику и во время одной из неудач россиянка едва не разбила себе голову ракеткой. Кудерметова дважды ударила себя по лбу со всей силы, после чего рассмеялась.

Видео срыва от Кудерметовой:

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В конце концов Осорио таки прошла соперницу и вышла в четвертьфинал на другую россиянку Камиллу Рахимову. Единственной представительницей Украины на соревновании в Гвадалахаре была Ангелина Калинина. Украинка уступила уже в первом круге Ренате Сарасуа из Мексики.