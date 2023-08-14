Прорыв для Украины: львовянка Анна Музычук вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам

Шахматистка смогла пройти четырех соперниц по пути в 1/2 финала, в том числе и свою сестру Марию. Теперь за выход в финал Анна сразится с представительницей Болгарии.

В азербайджанском Баку проходит Кубок мира по шахматам. Соревнования проходят в двух категориях – смешанной и женской. Суммарно на оба соревнования заявились 13 представителей Украины, пишет 24 канал.

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В смешанном турнире стартовало семь наших шахматистов, но в четвертьфинал все прекратили свои выступления. Лучше всего сыграл Василий Иванчук, дошедший до 1/8 финала. К сожалению, там украинец дважды проиграл лучшему шахматисту мира Магнусу Карлсену.

А вот в женской секции одна из украинок добралась уже до полуфинала. Анна и Мария Музычук добрались до 1/8 финала и оказались в одной паре. Старшая из сестер взяла верх, выиграв третью партию. Остальные три были сведены к ничьей.

Более того, на этом Анна не остановилась и в напряженном четвертьфинале прошла немку Элизабет Пенц. Дуэль растянулась на восемь партий. Первые две не обнаружили победительницу, а у третьей Элизабет была сильнее.

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Впрочем, Музычук удался камбек, три из четырех следующих партий украинка выиграла (дважды – черными). Восьмая же партия была ничейной, что позволило Анне выйти в полуфинал ЧМ.

Там ее соперницей станет представительница Болгарии Нургюл Салимова. В параллельном полуфинале между собой сойдутся китаянка Тань Жаньи и Александра Горячкина из России.