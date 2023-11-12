Триллер в финале: украинские шпажистки завоевали "золото" на Кубке мира по фехтованию

В итальянском городе Леньяно состоялись соревнования первого этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах. Женская сборная Украины впервые за последние семь лет завоевала командное "золото".

На турнире в Леньяно сборная Украины получила шестой номер посева. Наша команда была представлена в следующем составе: Джоан Фейби Бежура, Влада Харькова, Елена Кривицкая и Инна Бровко.

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Фантастическое выступление украинских шпажисток

Украинские шпажистки начали свое выступление с победы в 1/8 финала над Эстонией – 39:34. В следующем раунде наши спортсменки встречались с хозяйками дорожек. В составе итальянок была двукратная чемпионка мира Россела Фьяминго, но это не помешало украинкам победить со счетом – 45:36.

Полуфинальная стычка с командой Гонконга завершилась в пользу сборной Украины – 45:40. Эта победа гарантировала одну из двух медалей.

В настоящий триллер превратился финал Кубка мира с командой Южной Кореи – первым номером посева. В завершающем поединке между Владой Харьковой и Сон Се Ра украинки лидировали с преимуществом в пять очков – 36:31. Однако чемпионка мира-2022 сократила преимущество нашей команды до минимума. И все же Влада сумела завершить финал с победным для Украины счетом – 41:40.

Видео победного укола

Таким образом, украинские шпажистки Влада Харькова, Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура и Инна Бровко завоевали командное "золото" Кубка мира. Для Украины – это первая медаль высшего качества в женской шпаге среди команд с 2016 года.