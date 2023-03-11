Лучший результат сезона: мужская сборная Украины заняла 5 место во время эстафеты в Эстерсунде

Наш квартет прекрасно прошел дистанцию с 30 километров и использовала меньше дополнительных патронов. Это позволило подопечным Юрая Санитры оказаться в топ-пятерке.

В Эстерсунде идет восьмой этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 11 марта, в Швеции были запланированы женская и мужская эстафеты, пишет 24 канал.

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Первая завершилась для наших девушек восьмым местом. Мужчины же сумели выступить лучше. На старт вышел квартет в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Дениса Насико и Антона Дудченко.

Двое Артемов использовали только по одному дополнительному патрону и передали эстафете Денису на шестом месте. Насико не промахнулся во время выстрелов, но завершил свою часть на седьмой строчке. Впрочем, Антону Дудченко удался прорыв.

Ошиб лишь дважды, Антон на финише опередил сразу нескольких конкурентов и завершил эстафету пятым. Этот показатель стал рекордным для нашей страны в эстафетах этого сезона.

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Более того, наша команда использовала в сумме меньше дополнительных патронов – всего 4. Как и у женщин, победителем в мужской эстафете стала Норвегия. Причем пьедестал получился идентичным женскому этапу, серебро и бронзу взяли Франция и Германия соответственно.

Результаты мужской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде: