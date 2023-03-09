Личные рекорды украинцев: результат "индивидуалки" на этапе Кубка мира в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде состоялась мужская индивидуальная гонка. Украинские биатлонисты добились хорошего результата по итогам соревнований.

9 марта в шведском Эстерсунде стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований прошли индивидуальные гонки для женщин и мужчин, пишет 24 канал.

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На старт мужской "индивидуалки" вышли пятеро представителей сборной Украины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Денис Насыко. Стоит отметить, что для Тищенко это был первый старт на Кубке мира, начиная с января. Он заменил в составе Дмитрия Пидручного, заболевшего на COVID-19.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко. Украинец заработал две минуты штрафа на огневых рубежах, но благодаря быстрострельности финишировал на 12 месте. К слову, это второй личный рекорд Дудченко в карьере на уровне Кубка мира.

Лишь с одним промахом завершили гонку Богдан Цимбал и Денис Насико. Денис обновил собственный рекорд на КС финишировав на 25 месте (предыдущий рекорд – 26 место в "индивидуалке" в Рупольдинге). В зачетную зону также попал Цымбал, завершивший гонку 39-м.

Артем Прима и Артем Тищенко остались за топ-40. Прима допустил три промаха, а Тищенко четыре.

В отсутствие Йоханнеса Бе, сдавшего положительный тест на COVID-19, "золото" досталось Бенедикту Доллю из Германии. Серебряные медали выиграл итальянец Томмазо Джакомель, а "бронзу" норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен.

Результат мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+0) 48:43.4 минуты

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+0+0) +1:09.1

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) +1:11.5

...

12. Антон Дудченко (Украина, 1+1+0+0) +3:03.4

25. Денис Насико (Украина, 0+0+0+1) +

39. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+0) +5:14.6

46. Артем Прима (Украина, 0+0+2+1) +5:34.1

54. Артем Тищенко (Украина, 2+0+1+1) +6:33.6

В пятницу в Эстерсунде день отдыха. Соревнования возобновятся в субботу, 11 марта. В этот день пройдут эстафетные гонки среди женщин и мужчин.