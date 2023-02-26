Украинские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы в Варшаве

В субботу, 25 февраля, в столице Польши Варшаве стартовал открытый Кубок Европы по дзюдо. Первый соревновательный день принес две награды сборной Украины.

Сборная Украины успешно начала выступления на турнире European Open. В первый соревновательный день медальная копилка украинцев пополнилась двумя наградами.

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Две медали украинцев на Кубке Европы

В категории до 63 килограмм Юлия Гребеножко завоевала золотую медаль. По пути в финал украинка победила представительниц Германии и Франции. В решающем поединке наша спортсменка благодаря двум "Ваза-ари" одолела француженку Дрид. Эта награда стала первой в карьере украинской дзюдоистки.

Юлия Гребеножко – чемпионка Кубка Европы / Федерация дзюдо Украины

Еще одну медаль в копилку Украины добавил Даниил Хлопецкий. Спортсмен выступал в категории до 66 кг. Украинец уверенно выиграл свою подгруппу, одержав три победы. В полуфинале Даниил уступил будущему чемпиону соревнований из Франции Массону Джбилоу. В поединке за бронзу наш дзюдоист благодаря двум "Ваза-ари" одолел британца Михаэля Фриера.

Для Даниила Хлопецкого это вторая бронза в карьере на турнирах European Open.

Данило Хлопецкий – бронзовый призер European Open / Федерация дзюдо Украины

В шаге от награды остановился Назар Висков (до 60 кг). Украинец одержал две победы в предыдущих раундах, после чего в четвертьфинале потерпел поражение от казаха Давлатова.



В утешительном поединке наш дзюдоист одолел представителя Венгрии, а вот в поединке за бронзу уступил туркмену Юмаеву. Для 17-летнего дзюдоиста это был дебютный международный турнир среди взрослых.

В открытом Кубке Европы по дзюдо принимают участие более 420 дзюдоистов из 43 стран, в том числе 21 представитель сборной Украины.