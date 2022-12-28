Кто сядет под Куртуа: Реал планирует пригласить вратаря из России на смену Андрею Лунину

Кипер сборной Украины размышляет над сменой клуба для получения игровой практики. Реал уже подобрал шести кандидатов ему на замену.

Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает получать мало игровую практику в Реале. Наш кипер является дублером Тибо Куртуа и выходит на поле разве что в случае травмы бельгийца.

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Это побуждает Андрея искать себе новый клуб. Его договор с мадридцами истекает в 2024 году, а к тому времени "бланкос" могут отдать украинца в аренду в другой испанский клуб.

Между тем, Реал уже начал поиски нового дублера для Куртуа в случае ухода Лунина. Испанские СМИ сообщают, что в шорт-лист мадридцев попали шесть вратарей.

Два испанца и представитель РФ

. Андрей Лунин перешел в Реал только в 2018 году, но впервые сыграл за мадридцев только в 2020-м. В общей сложности украинец провел 11 матчей в воротах "бланкос": 6 – в Ла Лиге, 3 – в Кубке, 2 – в Лиге чемпионов.

Фаворитами считаются испанцы – Давид Де Хеа из Манчестер Юнайтед и Давид Сория (Хетафе). Кроме того, Реал может пригласить также Янна Зоммера (Боруссия М), Августина Росси (Бока Хуниорс) и Алтая Байиндира (Фенербахче).

Интересно, что еще одной опцией для "бланкоса" является российский кипер Краснодара Матвей Сафонов. У всех выше названных вратарей летом 2023 года подходят к концу контракты.

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Куртуа в Реале надолго

Стоит отметить, что Куртуа пока не дает повода сомневаться в себе, ведь демонстрирует неплохую форму в Реале. Меньше подопечных Анчелотти в этом чемпионате Испании пропустила только Барселона.

Контракт Тибо с мадридцами истекает только в 2026 году. В настоящее время Реал идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от Барселоны на два балла.