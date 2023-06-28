Число легенд зашкаливает: кто сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины в Лондоне

В Лондоне 5 августа пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторы действа назвали легендарных игроков, согласившихся сыграть в этом матче.

Еще восемь футболистов согласились сыграть в благотворительном матче в поддержку Украины. Этот матч состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

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На этот раз к командам присоединились:

Антонио Валенсия

Кристиан Пануччи

Джимми Флойд Хассельбанк

Джермейн Дефо

Гленн Джонсон

Марк Нобл

Мартин Шкретел

Данни Дринквотер

Почти все эти игроки имели достаточно успешную карьеру в чемпионате Англии. Некоторые из них выигрывали АПЛ или Лигу чемпионов.

Благотворительный матч 5 августа состоится для сбора средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. В марте 2022 года по нему нанесли ракетный удар российские оккупанты. Здание было сильно повреждено. При этом это опорная школа, где учатся дети из десяти деревень вокруг.

Сейчас эта школа частично функционирует – только половина помещения пригодна для занятий. Часть детей вынуждена учиться онлайн.

Послы платформы United24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко решили провести в Лондоне благотворительный матч, собранные средства с которого и передадут на восстановление этого лицея.