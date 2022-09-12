Кто покажет матчи сборной Украины в Лиге наций: транслятор ждет разрешения из Офиса Президента

Сборная Украины по футболу в сентябре проведет три матча в рамках турнира Лиги наций. Однако пока окончательно неизвестно, кто покажет эти матчи в Украине.

Правами на показ матчей сборной Украины, в том числе в Лиге наций, ранее владела "Медиа группа Украина", куда входили каналы "Футбол 1/2/3". Однако в июле 2022 года владелец холдинга Ринат Ахметов решил его полностью закрыть. Поэтому место транслятора матчей сборной Украины оказалось вакантным.

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Бывший журналист этих каналов Игорь Бурбас заявил, что матчи сборной Украины в Лиге наций будут показаны на телеканале ICTV. В то же время, этот канал транслирует телемарафон "Единые новости".

Однако эту информацию опроверг комментатор Роберто Моралес. По его словам, пока не было согласовано трансляцию матчей на ICTV. Ведь если канал хочет транслировать футбол, ему придется брать паузу в показе телемарафона.

"Это может стать правдой. Но сегодня это не является истиной. Потому что никто разрешения во время трансляции телемарафона "Единые новости" пока не дал. Разрешение берется из Офиса Президента", – рассказал Роберто Моралес.

В качестве примера он привел ситуацию с трансляцией боя Усик – Джошуа 20 августа. Этот бой транслировался в эфире "Суспильного". И для показа этого боя "Суспильному" дали паузу в один час по трансляции телемарафона.

ICTV же нужно договориться о трех паузах по два часа в сентябре.

"Пока такого разрешения не существует. Пока ничего не договорено", – заверил Роберто Моралес.

Напомним, в сентябре сборная Украины сыграет три матча: