Кто лидирует в гонке бомбардиров хоккейной Суперлиги: в топ-10 лишь один украинец

В хоккейной Суперлиге сейчас троевластие в гонке бомбардиров. Сразу трое игроков набрали по 21 очку.

В хоккейной Суперлиге выступает шесть команд. Но в первую десятку гонки бомбардиров входят лишь игроки четырех клубов: Мариуполя, Донбасса, Краматорска и СК Сокол (не путать с ХК Сокол). Игроков Белого Барса и Альтаира в первой десятке нет. Это неудивительно, учитывая, что Белый Барс за 15 матчей забросил лишь 30 шайб, а Альтаир за это же количество матчей – 24.

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Лидерство делят сразу трое игроков: Александр Пересунько (Донбасс), Элиэзер Щербатов (Мариуполь) и Виктор Шахворостов (СК Сокол). Каждый из них набрал 21 очко. Однако если Шахворостову для этого понадобилось 16 матчей, то двое других это сделали за 15 игр.

Правда Шахворостов отметился наибольшим количеством заброшенных шайб в турнире – 12 точных бросков.

Стоит отметить, что в первой десятке бомбардиров Суперлиги лишь один хоккеист – украинец. Это уже упомянутый Александр Пересунько.

Топ-10 бомбардиров Суперлиги: