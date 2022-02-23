Кто из российских спортсменов попал под новые санкции ЕС
Источник:сайт Совета ЕС
Евросоюз 23 февраля официально одобрил санкции против России. Причина – признание "независимости" оккупированных территорий Украины. Под санкции попали и причастные к спорту лица.
Новые санкции, которые наложили 23 февраля, – против 351 депутата российской Думы, а также 27 чиновников и организаций, имеющих отношение к оккупированным территориям. Речь идет о правительственных чиновниках, банках, бизнесменах или олигархах, которые финансируют боевиков, а также военных, которые там воюют.
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Под санкции попали люди, которые причастны к миру спорта. Среди них Вячеслав Фетисов, Антон Шипулин, Николай Валуев, Ирина Роднина, Светлана Журова, Сергей Чепиков, Дмитрий Пирог, Анатолий Карпов и Артур Таймазов.
При этом санкций ЕС удалось избежать Владиславу Третьяку. Все потому, что он не участвовал в голосовании.
В то же время Депутаты Европарламента требуют в УЕФА расторгнуть соглашение с "Газпромом"
Что предусматривают санкции ЕС
Санкции включают:
- заморозку активов,
- запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам,
- запрет на поездки в ЕС или транзит через эту территорию.