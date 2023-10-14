Шах и мат для Мудрика: Арсенал хочет перехватить у Ювентуса лидера Шахтера

Георгий Судаков вместе со сборной Украины проводит последнюю подготовку к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. Однако слухи вокруг его возможного трансфера не утихают.

Уже давно туринский Ювентус следит за 21-летним атакующим полузащитником сборной Украины и донецкого Шахтера. Скауты этого итальянского клуба уже несколько раз вживую следили за игрой Георгия. В последний раз это было на матче Шахтера в Лиге чемпионов против бельгийского Антверпена (2:3).

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Целая очередь заинтересованных

Как оказалось, что у "старой синьоры" будут серьезные соперники за Судакова. Целый ряд английских клубов встают в очередь за украинцем. Речь идет об Арсенале, МанСити, Челси и даже Брайтоне.

Самым фаворитом среди клубов АПЛ считают Арсенал, которому не удалось унять финансовые вкусы Шахтера относительно Михаила Мудрика. В этот раз "канониры" попытаются подписать одного из друзей Михаила. В лондонском клубе присматривались к Судаку еще тогда, когда наблюдали за Мудриком, который в итоге перешел в Челси.

Также талантливым футболистом центра поля интересуются два неназванных клуба из Португалии.

Отметим, что у Судакова есть действующий долговременный контракт с дончанами, рассчитанный до конца июня 2028 года и еще и в новом сезоне получил культовый 10-й номер. Новое соглашение Георгия свидетельствует о том, что футболист признателен донецкому клубу, в котором он раскрыл свой потенциал.

Георгий сконцентрирован на сборной, которая 14 октября сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024 (начало в 16:00). Интересно, что за спиной полузащитника уже 9 поединков в футболке национальной команды.

17 октября сборная Украины будет гостить на поле Мальты. После чего Судаков вместе с другими "горняками" вернется в Шахтер.

В текущем сезоне Судаков отыграл уже 8 матчей, в которых забил 2 гола. Всего в футболке дончан Георгий провел 75 поединков (12 мячей и ассистов).