Крым или Греция: Усик "загорает" на заснеженном берегу возле моря – зимнее видео

Александр Усик решил немного разбавить свой отдых. Боксер захотел насладиться релаксом возле моря.

Усик: Просто живу, просто люблю

Александр Усик выложил на своей странице в инстаграме видео, которым озадачил фанатов. 35-летний боксер поделился роликом с заснеженного берега возле моря.

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Подписчики боксера сразу стали гадать, где было снято это видео. Кто-то увидел в ролике Крым, а кто-то из людей написал, что Усик полетел в Грецию, чтобы посетить Святую гору Афон.

Чемпион мира был одет в черное пальто и шапку, лежащую в снегу на берегу моря. Оператор спросил боксера, как водичка. На что Александр ответил с иронией: "Ой, братец, ты знаешь, мокренькая, хорошенькая такая, загораю".

Сам Александр коротко подписал пост.

Просто живу, просто люблю. А за что любишь? Просто так,

– написал боксер.

И действительно, боксер полетел наслаждаться отдыхом за границу. И никакой это не Крым. Украинская олимпийская чемпионка по семиборью Наталья Добринская выложила сторис в инстаграме, в котором показала, кого встретила в самолете.

Ее соседом по креслу стал Александр Усик. Легкоатлетка в шутку подписала фото: "Конечно, что первый вопрос: "С кем будет бой – Фьюри или Джошуа".



Неожиданная встреча Добринской и Усика / Скриншот из инстаграм-сторис легкоатлетки