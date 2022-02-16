В Кривом Роге построят новую современную баскетбольную арену

В Кривом Роге планируется построить новую мультиспортивную арену. В ней планируют проводить как баскетбольные матчи, так и соревнования по гандболу, волейболу и теннису.

Строительство универсального двухэтажного спортивного комплекса планируется на территории парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницького в Металлургическом районе. Под это строительство было выделено 2,291 гектара.

Напомним В Киеве построят многофункциональную спортивную арену к Евробаскету: проект и расположение

Возведение арены внесено в проект "Большая стройка". Во сколько обойдется новая арена – пока неизвестно.

Для спортивных соревнований запланирована вместимость зала – 2452 зрителя. Кроме непосредственно зрительских мест предусмотрен VIP-блок для почетных гостей, а также отдельный пресс-центр для размещения прессы.



Проект спортивной арены в Кривом Роге / Иллюстрация Федерация баскетбола Украины

Ожидается, что срок строительства составит 30 месяцев и завершится в 2024 году.

Эта арена должна стать домашней площадкой для баскетбольного клуба Кривбасс.

Напомним, что сейчас в Кривом Роге проходит реконструкция стадиона "Металлург". Это тоже происходит в рамках президентского проекта "Большая стройка". После реконструкции стадион сможет вместить 19 тысяч болельщиков. В 2022 году на его реконструкцию было выделено 350 миллионов гривен из государственного бюджета. В общей сложности реконструкция этого стадиона обойдется минимум в 730 миллионов гривен.