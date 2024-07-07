Без шансов для вратаря: украинец забил дебютный гол в сезоне в МЛС за команду Месси
В воскресенье, 7 июля, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата МЛС. В одном из них встречались лидеры Восточной конференции Цинциннати и Интер Майами.
С первых минут на поле появился украинский защитник Сергей Кривцов. Для него это был восьмой поединок подряд в стартовом составе "цапель", пишет 24 Канал.
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Второй гол Кривцова в карьере в США
Уже на 21-й минуте матча украинец отметился взятием ворот соперника. Он присоединился к розыгрышу стандарта своей команды, сравняв счет (1:1).
Сергей Кривцов забил после подачи с углового от Луки Ореллано. Защитник не оставил вратарю ни единого шанса, идеально переправив мяч головой в дальний угол ворот.
Смотрите видео с голом Кривцова
Отметим, что этот гол не помог Интеру набрать ни одного очка и завершился унизительным поражением со счетом 1:6.Справка. В сезоне-2024 Сергей Кривцов провел за "цапель" 17 матчей в чемпионате. Он забил 1 мяч и получил 4 желтые карточки.
Цинциннати – Интер Майами: смотрите видеообзор
Следующий матч Интер Майами сыграет 18 июля против Торонто.