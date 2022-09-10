Фантастический гол под перекладину принес победу Вересу над Кривбассом: видео удара

Ровенский Верес победил криворожский Кривбасс в матче четвертого тура УПЛ. Эта победа позволила Вересу подняться на второе место в турнирной таблице.

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. Атака Вереса закончилась тем, что мяч сбросили под удар Дахновскому, находившемуся за пределами штрафной. Тот решил пробить по воротам.

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Удар не был мощный, но мяч задел спину Семенова. И от него по дуге полетел над рукой голкипера, который в прыжке пытался до мяча дотянуться. Но не смог. От перекладины мяч опустился уже за линией ворот.

Эта победа позволила Вересу подняться на второе место в турнирной таблице. Команда после четырех туров имеет 9 очков, как и луганская Заря, сохранившая лидерство, несмотря на поражение в матче против аутсайдера.

Кривбасс же проиграл третий матч в чемпионате со счетом 0:1. Команда за четыре матча не забила ни одного гола.

Видеообзор матча Кривбасс – Верес