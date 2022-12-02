Кривбасс снова побеждает: на этот раз "бело-красно-черные" одолели Черноморец

В 15 туре УПЛ сошлись две команды из нижней части турнирной таблицы – Кривбасс и Черноморец. Арбитр матча зафиксировал победу команды из Кривого Рога со счётом 1:0.

В Одессе встретились команды, которые занимали на момент стартового свистка 11 (Кривбасс) и 15 (Черноморец) место в УПЛ. Обеим командам потребовалась победа. Черноморцу, чтобы вылезти из зоны вылета, Кривбассу, чтобы как можно дальше от нее убежать.

Достойно внимания Ярмоленко организовал роскошную атаку в матче команды Реброва: голевое видео

Развитие событий в матче

Матч прошел достаточно насыщенным на острые моменты, несмотря на минимальный финальный счет (1:0). С одной стороны, голкиперы команд прекрасными сейвами спасали свои клубы, с другой – неточные удары игроков. К концу первого тайма, уже в компенсированное арбитром время, Тимур Стицко с углового запер подачу и забил гол в раздевалку. 1:0 Кривбасс вышел вперед. Во втором тайме команды продолжали атаковать, но больше не забивали. Также на исходе поединка центральный защитник Черноморца Манджрекар Джеймс получил прямую красную карточку после довольно противоречивого фола. Штурм "одесситов" на последних минутах не позволил им внести коррективы в счет матча. Как результат – победа Кривбасса 1:0.

Кривбасс одерживает вторую победу подряд в УПЛ и поднимается в середину таблицы – на 8 место (18 очков). Черноморец до сих пор занимает 15 позицию чемпионата (10 очков в активе) и пока остается в зоне прямого вылета из УПЛ.

Обзор мачты: