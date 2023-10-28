Дубль Кожушко и фантастическая девятка Кузика: Кривбасс разгромил Днепр-1 и сохранил лидерство

Центральный матч Кривбасс – Днепр-1 открыл программу 12-го тура УПЛ. Команда Юрия Вернидуба нанесла первое поражение Юрию Максимову.

Кривбасс – Днепр-1 3:0

Голы: Кожушко, 11, 51, Кузык, 41.

До встречи в Кривом Роге Дниро-1 имел поразительную серию из пяти побед подряд и поднялся в турнирной таблице. В то же время Кривбасс не горел желанием уступать лидерство в чемпионате, пишет 24 Канал.

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Вернидуб обыграл Максимова

Подопечные Вернидуба очень быстро открыли счет в матче. На 11-й минуте Кожушко воспользовался пасом Кузика и отправил мяч в сетку ворот Кинарейкина.

Видео гола Кожушко

Сильный и порывистый ветер внес свои коррективы в игру, меняя траекторию полета мяча. В конце первого тайма Денис Кузик с угла штрафной закрутил круглого в дальнюю девятку. Здесь не обошлось без помощи ветра.

Видео гола Кузика

Свой третий гол Кривбасс забил во время быстрой контратаки. Голкипер днепрян Кинарейкин ошибся на выходе, и Кожушко воспользовался своим шансом. Благодаря дублю форвард криворожцев догнал в гонке бомбардиров Буяльского и Задерака, у которых к началу тура было по 6 голов.

Видео второго гола Кожушко

В конце матча Днепр-1 имел возможность сократить разрыв в счете. Арбитр назначил пенальти из-за фола на Мирошниченко. Однако Леднев с одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот.

В итоге подопечные Вернидуба одержали победу со счетом 3:0.

Кривбасс набрал 26 очков и остался во главе таблицы.

Днепр-1 потерпел первое поражение в последних 7 матчах.

Видеообзор матча Кривбасс – Днепр-1