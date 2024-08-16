Главный тренер Кривбасса поделился ожиданиями от игры с Бетисом в Лиге конференций

Кривбасс после поражения в Пльзене против местной Виктории прекращает выступления в Лиге Европы. Подопечные Юрия Вернидуба будут соревноваться раунде плей-офф за путевку в групповой этап Лиги конференций.

Вчера, 15 августа, криворожане в выездном матче в Чехии уступили 1:0 и вылетели из второго по силе еврокубка. Наставник "красно-черных" Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно будущего соперника в квалификации Лиги конференций.

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Вернидуб о Бетисе

Для того, чтобы по крайней мере гарантировать для себя еврокубковую осень криворожский коллектив должен одолеть Бетис в последнем раунде квалификации Лиги конференций. Главный тренер Кривабасса Юрий Вернидуб высоко оценил испанскую команду.

Где бы я ни работал, всегда попадаются такие соперники... Зависти у меня нет к такому. В Заре работал - то РБ Лейпциг, то Фейенорд, то Легия в свои лучшие времена. Сейчас Бетис,

– рассказал Вернидуб.

Специалист заявил о том, что "гелиополиты" великолепный и очень мастеровитый соперник. "Зелено-белые" больше контролируют мяч и уделяют внимание игре в пас. Также Вернидуб дополнил, что игра должна буди интересной, криворожане подготовятся, а там как будет.

Напомним, что Кривбасс имеет серию из трех поражений подряд – дважды в Лиге Европы против Виктории и разгром в прошлом туре УПЛ от львовских Карпат, которые вернулись в чемпионат Украины.

В раунде плей-офф против Бетиса подопечные Вернидуба сыграют 22 и 29 августа. Первый матч для криворожан будет номинально домашний. Также перед этим "красно-черные" сыграют 18 августа против Вереса в рамках третьего тура УПЛ.