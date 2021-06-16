Падение акций Coca-Cola из-за Роналду – правда или фейк

На пресс-конференции перед матчем против Венгрии Криштиану Роналду позволил себе убрать со стола две бутылки Coca-Cola, одного из главных спонсоров Евро-2020. Эта затея звездного футболиста сразу вызвала ажиотаж в сети.

Забавный эпизод не оставили без внимания и представители СМИ, которые утверждали, что действия обладателя пяти Золотых мячей стоили корпорации-гиганту 4 миллиарда долларов. Однако, инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал такую ​​информацию "фейком".

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"Криштиану Роналду забил 2 гола Венгрии. Это правда. Криштиану Роналду нанес удар по капитализации Coca-Cola на 4 миллиарда долларов. Это фейк. Но фейки нам нравятся больше всего. Причем это не украинский, а международный фейк. Но в Украине тоже "зашел", – отметил он.

Что же произошло на самом деле

Сергей Фурса рассказал, что в день пресс-конференции Роналду в Coca-Cola был день выплаты дивидендов. Соответственно, накануне в цену акций входила будущая выплата дивидендов, а уже 14 июня бумаги торговались без них.

Вот и все. В итоге – чисто техническая событие. Рынок переставился после точки отсечения. Все, у кого акции на эту дату, ждут платежа. Все остальные покупают акции уже без учета дивидендов. А у Coca-Cola все хорошо. У Роналду тоже,

– отметил инвестиционный банкир.

По его словам, на рынке акций так происходит всегда. Даже в Украине, где находится небольшое количество акций и некоторые из них периодически платят дивиденды.

Погба повторил выходку Роналду

Лидер сборной Франции Погба на пресс конференции после матча против Германии на Евро-2020 15 июня повторил выходку Криштиану Роналду – убрал бутылку с пивом компании Heineken.

Французский полузащитник исповедует ислам, а эта религия не разрешает употребление алкогольных напитков. Похоже игрок английского Манчестер Юнайтед решил поддержать челлендж Роналду.

Сергей Фурса добавил, что очень легко распространять фейки на темы, в которых мало кто разбирается. А ситуация с Роналду и Coca-Cola – оказалась случайным совпадением.