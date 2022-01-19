Крещенские купания на турецком побережье: игроки Шахтера празднуют Крещение – видео
19 января 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:ФК Шахтер
Футболисты Шахтера готовятся ко второй части сезона в Турции. Там "горняки" отпраздновали Крещение.
Искупались в Средиземном море
Футболисты Шахтера отпраздновали Крещение, однако вместо проруби игроки совершили омовение в Средиземном море.
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Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Андрей Пятов рано утром искупались в море.
На видео видно, что вода была достаточно прохладной. А Пятов в шутку сказал, что "вода теплее воздуха".
Видео от "горняков"
Сборы Шахтера в Турции продлятся с 16 января по 2 февраля. За это время горняки проведут три товарищеских матча: против Вольфсберга (24 января), Шахтера из Солигорска (28 января) и Црвены Звезды (31 января).К слову. Первую часть сезона "Шахтер" завершил в статусе лидера чемпионата Украины. "Горняки" имеют в своем активе 47 очков.