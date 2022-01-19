Крещенские купания на турецком побережье: игроки Шахтера празднуют Крещение – видео

Футболисты Шахтера готовятся ко второй части сезона в Турции. Там "горняки" отпраздновали Крещение.

Искупались в Средиземном море

Футболисты Шахтера отпраздновали Крещение, однако вместо проруби игроки совершили омовение в Средиземном море.

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Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Андрей Пятов рано утром искупались в море.

На видео видно, что вода была достаточно прохладной. А Пятов в шутку сказал, что "вода теплее воздуха".

Видео от "горняков"

Сборы Шахтера в Турции продлятся с 16 января по 2 февраля. За это время горняки проведут три товарищеских матча: против Вольфсберга (24 января), Шахтера из Солигорска (28 января) и Црвены Звезды (31 января).

Первую часть сезона "Шахтер" завершил в статусе лидера чемпионата Украины. "Горняки" имеют в своем активе 47 очков.