Ожесточенная борьба в финале: чешская теннисистка стала победительницей Уимблдона-2024

В Англии на Уимблдонском турнире определились чемпионка среди женщин. В финальном поединке встречались Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини.

Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)

В субботу, 13 июня, на Уимблдоне-2024 состоялся финал в одиночном женском разряде. За почетный трофей соревновались Барбора Крейчикова из Чехии и итальянка Жасмин Паолини, пишет 24 Канал.

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Как прошел женский финал Уимблдона

Первую партию уверенно выиграла чешская теннисистка. Крейчикова доминировала на корте и завершила сет со счетом 6:2.

Во второй партий итальянка сумела получить реванш. Паолини сразу повела в счете после первых трех геймов и в итоге закрыла сет – 6:2.

Звание чемпионки Уимблдона определилось в третьей партии. На корте шла ожесточенная борьба между теннисистками. После шести геймов счет был равный – 3:3. И все же Крейчикова сумела дожать соперницу и вырвать победу – 6:4. Финальный поединок длился один час и 58 минут.

Барбора Крейчикова впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В целом это ее уже второй Грэндслем: в 2021 году чешка стала чемпионкой Ролан Гаррос.

Видеообзор матча Крейчикова – Паолини

Напомним, что в нынешнем Уимблдоне участвовало рекордное количество представителей Украины. Выше всех в турнирной сетке поднялась Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала травяного "мэйджора".