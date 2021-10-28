Красота от Ливерпуля: нападающий забил удивительный гол пяткой в Кубке лиги – видео

Ливерпуль 27 октября на выезде обыграл Престон в Кубке футбольной лиги. Дивок Ориги в красивом стиле поставил точку в матче.

Красивый гол, поставивший точку в матче

Ливерпуль выбил Престон из турнира. Поединок завершился со счётом 0:2. Настоящей "вишенкой на торте" в матче стал второй гол подопечных Юргена Клоппа.

Вот так Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги, Ярмоленко стал обидчиком клуба Зинченко: видео

На 84-й минуте матча гости удвоили свое преимущество на табло. Дивок Ориги отозвался на передачу во вратарскую площадку. Бельгийский нападающий пяткой достал мяч и перевел его в ворота соперника. Голкипер Престона не надеялся увидеть такие действия от форварда и не успел отреагировать на такой удар.

Следует отметить, что в этой атаке после подачи с фланга мяч попал в перекладину.

26-летнему футболисту удалось забить довольно курьезный, но в то же время красивый гол. Ливерпуль продолжает свой путь в Кубке лиги.

Для центрального нападающего этот гол стал вторым в новом сезоне за Ливерпуль. Оба результативных удара были забиты в Кубке футбольной лиги. За мерсисайдцев в сезоне 2021/2022 Ориги отыграл уже 5 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал такое же количество ассистов.

Престон – Ливерпуль видеообзор (гол Ориги с 1:24)