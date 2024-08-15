Костюк пробилась в 1/8 финала Мастерса в США, где встретится с первой ракеткой мира

В ночь на 15 августа состоялись матчи второго круга турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. В одном из них Марта Костюк встречалась с Лулу Радовчич.

Лулу Радовчич – Марта Костюк 0:2 (3:6, 5:7)

Это была вторая очная встреча между соперницами. Как и на Олимпиаде-2024 победу в двух сетах одержала первая ракетка Украины, пишет 24 Канал.

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Судьбу первого сета решил единственный брейк в шестом гейме, который записала в свой актив Марта. В девятом, когда Костюк подавала на партию, представительница Новой Зеландии имела два брейк-поинта, но не реализовала их.

Второй сет был похож на настоящие качели. Украинка со старта повела 2:0, но не удержала преимущество и отдала три следующих гейма.

Самая опасная ситуация для Марты Костюк была при счете 4:5. Первая ракетка Новой Зеландии имела три сетбола, однако украинка их отыграла, а затем довела партию до своей победы, сделав брейк.

В течение матча Марта Костюк сделала 8 эйсов при 11 двойных ошибках, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и выиграла 9 из 11 геймов на своей подаче.

. В следующем раунде Марта Костюк встретится с первой ракеткой мира Игой Швьонтек. Это будет их третья очная встреча – украинка пока не побеждала польскую теннисистку.

Отметим, что в 1/16 финала свой матч еще не провела Элина Свитолина, которая сыграет против Джессики Бузас Манейро. Поединок состоится 15 августа и начнется ориентировочно в 18:00.