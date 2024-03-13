Костюк после победы в четвертьфинале соревнований WTA 1000 пошла тренироваться: видео

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В 1/8 финала она обыграла "нейтральную" спортсменку Анастасию Павлюченкову.

Украинка в двух сетах переиграла "нейтральную" теннисистку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 6:1. Согласно информации от итальянского журналиста Диего Барбиани, после матча Марта Костюк вернулась на корт для проведения следующей тренировки. В сети даже появилось видео, пишет 24 Канал.

Смотрите также Костюк разрывает на Индиан-Уэллс: украинка прибила теннисистку из России и вышла в четвертьфинал

Что известно о встрече с россиянкой

Для Марты Костюк это на турнирах серии WTA 1000 – до сих пор на таком уровне она никогда не достигала третьего круга. С начала соревнований она одолела японку Маю Хонтаму и зафиксировала победу над чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой из-за отказа соперницы.

С Павлюченковой Марта столкнулась уже в третий раз в этом году. В Дохе украинка была вынуждена сняться с матча из-за проблем со здоровьем, а в Сан-Диего одержала победу в длительном противостоянии, завершив матч со счетом 2:1 в свою пользу.

Костюк ушла тренироваться сразу после победного матча: смотрите видео

Следующий матч украинки