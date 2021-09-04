Костюк и Ястремская вслед за Свитолиной пробились в 1/8 финала US Open

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк вышли в 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде. Наши девушки в матче 1/16 одолели представительниц Сербии Александру Крунич и Нину Стоянович.

Марта Костюк/Даяна Ястремская – Александра Крунич/Нина Стоянович 6:4, 4:6, 6:4

Встреча длилась 2 часа. Украинки 6 раз подали навылет, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 6/15 брейк-поинтов.

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За четвертьфинал Костюк и Ястремская поборются с победительницами матча Мартич/Роджерс – Дабровски/Стефани (5 сеяные).

Другая украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая выступает в паре с чешкой Ренатой Ворачовой, выбыла из Открытого чемпионата США. В матче второго круга US Open в парном разряде украинско-чешский дуэт уступил сестрам из Австралии Анастасии и Арине Родионовым со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Ястремская также победила в миксте

Даяна Ястремская также одержала победу в матче первого круга в миксте. Украинка выступает на US Open 2021 паре с Максом Перселлом из Австралии. Их оппонентами были Саня Мирза из Индии и американец Раджив Рам.

Матч длился чуть более одного часа и завершился на супертайбрейке в пользу дуэта из Украины и Австралии. Их соперниками в следующем матче будут Габриэла Дабровски (Канада) и Маркус Даниэлл (Новая Зеландия).